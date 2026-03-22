На Кубе произошел третий за месяц тотальный блэкаут
Продолжительные перебои с электроснабжением в различных районах страны долго не прекращались.
Сегодня 2026, 12:11
Фото: Report
Электроэнергетическая система Кубы в третий раз на протяжении марта испытала полный коллапс. Об этом в своем Telegram-канале сообщила государственная энергетическая компания страны, передает BAQ.KZ.
"В 18:32 зафиксировано полное отключение национальной электроэнергетической системы", - указывается в публикации столичного подразделения компании.
Предшествующий тотальный блэкаут на острове был зарегистрирован 16 марта. Хотя функционирование энергосистемы удалось возобновить, продолжительные перебои с электроснабжением в различных районах страны не прекращались.
Еще раньше аналогичная масштабная авария в кубинской энергетике случилась 4 марта.
