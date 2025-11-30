В Кызылординской области спасатели эвакуировали 34 пассажиров сломавшегося автобуса, передаёт BAQ.KZ.

На автодороге "Карабутак–Кызылорда–Шымкент", на 73-м километре в Аральском районе, сломался автобус с иностранными гражданами. В салоне находились 34 пассажира, следовавшие из Российской Федерации в город Сарыагаш.

На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Все пассажиры были эвакуированы и доставлены в пункт обогрева, расположенный неподалёку от города Аральска.

По данным службы, помощь была оказана оперативно, никто не пострадал.