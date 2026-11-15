На лечение диабета в Казахстане направили более 60 млрд тенге

В 2026 году Казахстан направил более 60 млрд тенге на лечение пациентов с сахарным диабетом. Это четверть всех государственных расходов на лекарственное обеспечение. Такие данные Министерство здравоохранения привело ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

По данным ведомства, на 1 октября в стране зарегистрировано более 575 тысяч человек с диабетом. Из них свыше 30,9 тысячи пациентов страдают диабетом первого типа. За девять месяцев 2026 года обследования прошли более 1,6 млн казахстанцев. Медики выявили 32 342 случая заболевания, почти 95% пациентов уже взяты под медицинское наблюдение.

Скрининговые программы предусматривают бесплатные обследования граждан в возрасте от 40 до 76 лет. Раз в два года им проводят анализы на гликированный гемоглобин, триглицериды и липопротеиды низкой плотности. В Казахстане также расширяют сеть специализированной помощи.

На базе НИИ кардиологии и внутренних болезней создан Республиканский центр компетенций по эндокринологии и диабету. Его региональные подразделения работают в шести областях. До конца 2027 года такие центры планируют открыть во всех регионах страны. При поликлиниках действуют «Школы диабета», где пациентов обучают контролировать уровень сахара в крови и предупреждать осложнения.

Кроме того, государство обеспечивает пациентов бесплатными лекарствами, включая инсулин и сахароснижающие препараты, а также средствами самоконтроля — глюкометрами, тест-полосками и инсулиновыми помпами. Расширено обеспечение помпами и расходными материалами пациентов младше 21 года и беременных женщин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 800 млн взрослых во всём мире живут с диабетом. Заболевание может приводить к серьёзным осложнениям со стороны сердца, почек, глаз и нервной системы.