На левом берегу Астаны построят новую детскую больницу: кого будут лечить и когда откроют

В Нуринском районе Астаны построят новый Центр детской неотложной помощи на 200 пациентов. Здесь будут проводить сложные операции и оказывать экстренную помощь детям не только из столицы, но и со всех регионов Казахстана. Строительство предусмотрено в рамках реализации Послания Президента. Когда начнутся работы, почему больницу решили построить именно на левом берегу и каких пациентов будут принимать, выясняла корреспондент BAQ.KZ.

Новый медицинский комплекс разместят на территории Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан (НКЦЭМ), на проспекте Туран. Сейчас на месте будущего строительства степь.

Как рассказала пресс-секретарь НКЦЭМ Назгуль Талипова, площадь будущей больницы составит 47 тысяч квадратных метров. Центр рассчитан на 200 стационарных коек и, по предварительным оценкам, сможет принимать около девяти тысяч маленьких пациентов ежегодно.

«В рамках послания главы государства на территории Национального координационного центра экстренной медицины планируется строительство новой детской больницы площадью 47 тысяч квадратных метров. Начало строительства запланировано на 2027 год, окончание в конце 2028 года», – сообщила Назгуль Талипова.

Почему новую больницу построят на левом берегу Астаны

Одна из главных причин строительства – необходимость снизить нагрузку на действующие детские медицинские учреждения столицы.

По словам Назгуль Талиповой, сегодня на левом берегу Астаны нет отдельной детской больницы с отделениями хирургии и травматологии. Поэтому детей, которым требуется специализированная медицинская помощь, приходится направлять в другие больницы города.

«Необходимость была разгрузить левобережье столицы, так как вы знаете, что на левом берегу нет детской травматологии, хирургии», – пояснила представитель НКЦЭМ.

Ожидается, что строительство нового центра позволит расширить возможности оказания экстренной помощи детям непосредственно на левом берегу и снизить нагрузку на другие медицинские учреждения.

Какие отделения появятся в новой больнице

В Центре детской неотложной помощи планируют открыть около девяти отделений. Среди основных направлений – детская хирургия, травматология, кардиология, токсикология, аллергология, гинекология и нейротравматология.

Здесь будут лечить детей с тяжелыми травмами, заболеваниями сердца и нервной системы, отравлениями и другими состояниями, требующими срочного медицинского вмешательства.

Отдельное внимание уделят новорожденным, в том числе малышам с патологиями, которым необходима экстренная медицинская помощь.

Новая больница будет оснащена современным диагностическим и хирургическим оборудованием. Это позволит врачам быстрее выявлять повреждения внутренних органов и проводить необходимые операции.

Как объяснила Назгуль Талипова, при тяжелых травмах не всегда можно сразу определить степень повреждений. Например, если ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии, внешне может быть незаметно, что у него повреждены внутренние органы.

В таких случаях современное оборудование поможет врачам установить точный диагноз и при необходимости провести несколько хирургических вмешательств.

Детей будут доставлять со всего Казахстана

Новая больница будет принимать пациентов не только из Астаны, но и из других регионов страны. В первую очередь речь идет о детях, которым требуется сложная диагностика, экстренная операция или специализированное лечение, недоступное по месту проживания.

При необходимости маленьких пациентов смогут доставлять в столицу санитарной авиацией.

«Также доставлять их будут не только наземным путем, но и воздушным путем, благодаря медавиации, если это тяжелые дети», – рассказала Назгуль Талипова.

В качестве примера представитель НКЦЭМ привела ситуацию, когда ребенок получает тяжелую травму в Карагандинской области, но в местной больнице нет необходимого оборудования для точной диагностики.

В таком случае пациента смогут направить в Астану, где врачи проведут дополнительное обследование и определят дальнейшее лечение.

На территории медицинского комплекса также предусмотрена возможность приема пациентов, доставляемых санитарной авиацией. Планируется, что больница будет оснащена современным медицинским оборудованием, а специалисты разных направлений смогут оказывать помощь в одном учреждении.

Таким образом, детям, нуждающимся в комплексном лечении, не придется обращаться в несколько медицинских организаций для получения помощи разных специалистов, если необходимое лечение будет доступно в новом центре.

Когда начнется строительство и кто будет работать в больнице

Строительство Центра детской неотложной помощи планируют начать в начале 2027 года. Завершение работ намечено на декабрь 2028-го.

Помимо строительства здания и оснащения отделений оборудованием, предстоит решить кадровые вопросы. Предполагается, что за время строительства будет сформирован медицинский персонал, необходимый для полноценной работы учреждения.

Отметим, строительство Центра детской неотложной помощи в Астане предусмотрено в рамках реализации инициативы Главы государства по созданию трех новых детских больниц в Казахстане.

Новый медицинский комплекс должен расширить доступ к экстренной и специализированной помощи детям, в том числе из отдаленных регионов страны. Здесь планируют объединить современные методы диагностики, хирургическое лечение и работу врачей разных специальностей, чтобы маленькие пациенты могли получать необходимую медицинскую помощь в одном месте.