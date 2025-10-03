На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
Сотрудники ЖК провели обход территории и обратились в службу 109.
Жители столицы сообщили о появлении лисы на территории жилых комплексов на левом берегу, передаёт BAQ.KZ.
По словам очевидцев, утром хищника заметили возле детского сада "Дарын" и в районе Триумфальной арки. Жители рассказали, что около 09:00 лиса пробежала в сторону проспекта Бокейхана.
"Здравствуйте, уважаемые соседи! Имейте в виду, в сторону Park Avenue во двор побежала лиса, до этого была на территории садика "Дарын". Возле триумфальной арки видела в 09:00 в сторону Бокейхана", — говорится в одном из сообщений в чате жителей.
Видеозапись, опубликованная очевидцами, подтверждает, что животное забежало во двор жилого комплекса.
"На территорию нашего комплекса забежала лиса и убежала за пределы. Просим быть внимательными и осторожными", — отмечается в сообщении жильцов.
По информации представителей жилого комплекса, сотрудники вышли на обход и проверяют территорию. "По факту оставлена заявка в службу 109", — уточнили они.
