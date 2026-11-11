На Луне могут построить теплицы для выращивания овощей

Германия, США и Канада разрабатывают проект лунных теплиц, в которых астронавты смогут выращивать свежие овощи во время длительных миссий. Первые испытания системы проведут на Земле. Проект Lunar Agriculture Module разрабатывают Германский центр авиации и космонавтики (DLR), NASA и Канадское космическое агентство (CSA).

Теплицы планируют соединить с жилыми модулями, чтобы изучить, как они смогут обмениваться ресурсами и обеспечивать экипажи продуктами. Выращивать растения на Луне сложно из-за отсутствия атмосферы, нехватки воды, резких перепадов температур и космического излучения. Поэтому учёные разрабатывают закрытые системы с искусственным освещением, питательными растворами и контролируемым поливом.

При этом у исследователей уже есть опыт подобных экспериментов. В Антарктиде немецкие учёные с 2018 по 2023 год испытывали теплицу EDEN ISS. В экстремальных условиях им удалось вырастить около тонны овощей, включая салат, помидоры, огурцы, редис и клубнику. NASA также проводило эксперименты на Международной космической станции, где выращивали салат, китайскую капусту и перец чили.

Пока лунную теплицу планируют создать в виде наземного демонстрационного комплекса. К 2032 году участники проекта рассчитывают принять решение о её дальнейшем строительстве. Разработанные технологии могут пригодиться и на Земле — например, в засушливых регионах с ограниченными запасами воды, где выращивание продуктов осложнено климатическими условиями.