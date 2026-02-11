На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек, еще 33 пострадали, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Национальное бюро управления рисками катастроф островного государства, циклон, скорость ветра в эпицентре которого доходила до 250 км/ч, разрушил более 80% города Туамасина на восточном побережье - второго по величине в стране после столицы и главного порта.

Циклон уже покинул территорию Мадагаскара и переместился в Мозамбикский пролив. Подсчет пострадавших и ущерба от циклона продолжается.