На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек
Циклон уже переместился в Мозамбикский пролив.
Сегодня, 21:02
На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек, еще 33 пострадали, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Национальное бюро управления рисками катастроф островного государства, циклон, скорость ветра в эпицентре которого доходила до 250 км/ч, разрушил более 80% города Туамасина на восточном побережье - второго по величине в стране после столицы и главного порта.
Циклон уже покинул территорию Мадагаскара и переместился в Мозамбикский пролив. Подсчет пострадавших и ущерба от циклона продолжается.
