Количество разрешенных регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивами планируют увеличить с 7 до 14 в неделю для авиаперевозчиков каждой из стран. Кроме того, стороны обсуждают возможность расширения маршрутной сети за счет использования пятой степени свободы воздуха.

У казахстанских туристов может стать больше возможностей для путешествий на Мальдивы. Страны договорились расширить авиасообщение, фактически удвоив лимит регулярных рейсов между двумя государствами.

Договоренность достигнута на переговорах председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана Салтанат Томпиевой с председателем Управления гражданской авиации Мальдивской Республики Абдулом Харисом. Встреча состоялась в Монреале (Канада) в рамках Седьмой Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту (ATConf/7).

Помимо увеличения частоты полетов, участники переговоров рассмотрели возможность использования прав пятой степени свободы воздуха. Это открывает дополнительные коммерческие возможности и позволяет гибче выстраивать международные маршруты.

Мальдивы остаются одним из популярных зарубежных направлений отдыха среди казахстанцев. Поэтому расширение авиасообщения может способствовать не только развитию туристических поездок, но и укреплению деловых связей между странами.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и сотрудничества в сфере гражданской авиации.