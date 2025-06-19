АО "Пассажирские перевозки" в рамках программы обновления подвижного состава планирует ввести в эксплуатацию новый электропоезд, который будет курсировать по маршруту Астана — Курорт Бурабай. По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", запуск поезда запланирован на начало июля, передаёт BAQ.KZ.

Состав будет состоять из шести вагонов и рассчитан на 374 посадочных места. Он уже прошёл все необходимые технические испытания. В настоящее время завершается оформление документации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.

Особое внимание в конструкции нового электропоезда уделено вопросам инклюзивности и комфорта:

В каждом классе установлены биотуалеты, включая кабины, адаптированные для маломобильных пассажиров.

Обеспечена доступность — предусмотрены платформенные подъемники.

Автоматические выдвижные подножки облегчают посадку и высадку для пожилых людей и пассажиров с детьми.

Каждый пассажир сможет воспользоваться USB-разъёмом для зарядки мобильных устройств.

В составе также предусмотрен бар с прохладительными напитками и закусками.

Ранее аналогичный электропоезд формата Comfort+ был запущен на маршруте №6857/6858 Астана – Караганды. Тогда шестивагонный состав был рассчитан на 576 пассажиров.