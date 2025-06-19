На маршрут Астана – Бурабай выйдет современный электропоезд с баром и USB
К началу июля на маршрут "Астана – Курорт Бурабай" выйдет новый электропоезд.
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АО "Пассажирские перевозки" в рамках программы обновления подвижного состава планирует ввести в эксплуатацию новый электропоезд, который будет курсировать по маршруту Астана — Курорт Бурабай. По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", запуск поезда запланирован на начало июля, передаёт BAQ.KZ.
Состав будет состоять из шести вагонов и рассчитан на 374 посадочных места. Он уже прошёл все необходимые технические испытания. В настоящее время завершается оформление документации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.
Особое внимание в конструкции нового электропоезда уделено вопросам инклюзивности и комфорта:
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В каждом классе установлены биотуалеты, включая кабины, адаптированные для маломобильных пассажиров.
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Обеспечена доступность — предусмотрены платформенные подъемники.
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Автоматические выдвижные подножки облегчают посадку и высадку для пожилых людей и пассажиров с детьми.
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Каждый пассажир сможет воспользоваться USB-разъёмом для зарядки мобильных устройств.
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В составе также предусмотрен бар с прохладительными напитками и закусками.
Ранее аналогичный электропоезд формата Comfort+ был запущен на маршруте №6857/6858 Астана – Караганды. Тогда шестивагонный состав был рассчитан на 576 пассажиров.
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