На международном маршруте Астана – Омск запустили современные пассажирские вагоны 45 «модели» производства RWS Wagon, передает BAQ.kz.

По данным КТЖ, поезд будет отправляться со станции «Нурлы жол» три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В составе поезда 8 новых вагонов: купейные и плацкартные, общей вместимостью более 300 пассажиров. Есть специальные места для людей с ограниченными возможностями.

Поезд отправляется из Астаны в 19:40 и прибывает в Омск в 08:18. В обратном направлении — из Омска в 12:07, прибытие в Астану в 04:48. В пути поезд находится почти 15 часов.

«Обновление и модернизация пассажирских вагонов — стратегический приоритет нашей компании. Новый состав на маршруте Астана – Омск станет важным шагом в развитии международного железнодорожного сообщения», — отметил Председатель Правления АО «Пассажирские перевозки» Дияр Нусипкожанов.

Новые вагоны соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта. В них есть климат-контроль, обеззараживание воздуха, трансформируемые спальные места, USB-порты, розетки 220 В, Wi-Fi и биотуалеты. Интерьер выполнен из прочных и гипоаллергенных материалов.

Для удобства пассажиров установлены видеонаблюдение, системы пожаротушения, подсветка выходов, пеленальные столики и индивидуальные сейфы. Конструктивные решения вагонов позволяют улучшить обслуживание и оптимизировать эксплуатацию.

Напомним, маршрут Астана – Омск начал работать в регулярном режиме зимой 2025 года.