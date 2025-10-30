На местном уровне мажоритарная система выборов останется неизменной – Карин
В Казахстане сохранят мажоритарный принцип выборов на региональном и местном уровнях. Об этом заявил Государственный советник Ерлан Карин, комментируя предложения отдельных партий отказаться от этой системы, передает BAQ.KZ.
"Для нас было неожиданно, когда одна из партий начала ставить вопрос — вообще убрать мажоритарный принцип на региональном уровне. Мы сказали: “Нет, на мажоритарном уровне это остаётся”", — сказал Карин.
Он подчеркнул, что депутаты районных и городских маслихатов по-прежнему будут избираться по одномандатным округам.
"Они работают с местным населением и решают конкретные проблемы на местах. Избиратели должны иметь возможность напрямую избирать своего депутата", — добавил Государственный советник.
