В Казахстане сохранят мажоритарный принцип выборов на региональном и местном уровнях. Об этом заявил Государственный советник Ерлан Карин, комментируя предложения отдельных партий отказаться от этой системы, передает BAQ.KZ.

"Для нас было неожиданно, когда одна из партий начала ставить вопрос — вообще убрать мажоритарный принцип на региональном уровне. Мы сказали: “Нет, на мажоритарном уровне это остаётся”", — сказал Карин.

Он подчеркнул, что депутаты районных и городских маслихатов по-прежнему будут избираться по одномандатным округам.