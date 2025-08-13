Совету молодых специалистов акционерного общества "Мангистаумунайгаз" в Актау в этом году исполнилось 10 лет. О работе совета в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал слесарь-ремонтник производственного управления "Каламкасмунайгаз" Жанаман Бактуреев.

"Я работаю в производственном управлении не так давно. До этого трудился в молодежном центре, Ассамблее области, в университете имени Есенова. Сейчас я нефтяник на месторождении. Здесь действует совет молодых специалистов. В этом году ему исполнилось 10 лет. Совет даёт возможность молодежи реализовать свои идеи на производстве. Если проект может принести пользу предприятию, руководство оказывает поддержку", — рассказал он.

Работа и спорт — параллельно

По словам Жанамана Бактуреева, молодые специалисты совмещают производственную деятельность с занятием спортом:

"У нас на производстве есть спортивный комплекс. Можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, заниматься фитнесом или тяжёлой атлетикой", — уточнил он.

От физической активности к интеллектуальной

Совет молодых специалистов в последнее время сосредоточился не только на физической активности, но и на интеллектуальном развитии. В частности, началась серия викторин среди работников.