  • 13 Августа, 18:18

Что даёт Совет молодых специалистов нефтяникам?

Сегодня, 16:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
113
Фото: Freepik.com

Совету молодых специалистов акционерного общества "Мангистаумунайгаз" в Актау в этом году исполнилось 10 лет. О работе совета в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал слесарь-ремонтник производственного управления "Каламкасмунайгаз" Жанаман Бактуреев.

"Я работаю в производственном управлении не так давно. До этого трудился в молодежном центре, Ассамблее области, в университете имени Есенова. Сейчас я нефтяник на месторождении. Здесь действует совет молодых специалистов. В этом году ему исполнилось 10 лет. Совет даёт возможность молодежи реализовать свои идеи на производстве. Если проект может принести пользу предприятию, руководство оказывает поддержку", — рассказал он.

Работа и спорт — параллельно

По словам Жанамана Бактуреева, молодые специалисты совмещают производственную деятельность с занятием спортом:

"У нас на производстве есть спортивный комплекс. Можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, заниматься фитнесом или тяжёлой атлетикой", — уточнил он.

От физической активности к интеллектуальной

Совет молодых специалистов в последнее время сосредоточился не только на физической активности, но и на интеллектуальном развитии. В частности, началась серия викторин среди работников.

"Сейчас мы организуем интеллектуальные игры, то есть квизы. Первый тур уже прошёл, сегодня состоится второй. Далее — гранд-финал. Мы назвали игру "Каламкас Квиз". А ещё летом, чтобы проводить вечера с пользой, мы начали устраивать кинопросмотры под открытым небом. У нас вахта длится 10 дней, такие мероприятия проводим 1–2 раза за вахту. Это отличное расслабление после работы", — отметил Жанаман Бактуреев.

Самое читаемое

Наверх