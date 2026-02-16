На месторождении Каракудук в Мангистау опрокинулся самоходный подъемник
В результате происшествия пострадавших нет.
Сегодня 2026, 22:14
64Фото: Lada.kz
На нефтяном месторождении Каракудук в Мангистауская область произошло опрокидывание крупногабаритной спецтехники, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По данным пресс-службы ДЧС региона, инцидент произошел 4 февраля в 05:20 на скважине №802 во время капитального ремонта. При проведении работ по распакеровке бригадой №2 опрокинулся самоходный подъемник XJ-250. На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, что техника накренилась почти под углом 90 градусов к земле.
Скважина и ее устье повреждений не получили.
В соответствии с законодательством Казахстана создана специальная комиссия для проведения служебного расследования. Причины случившегося устанавливаются.
