На месторождении Каракудук в Мангистау опрокинулся самоходный подъемник

В результате происшествия пострадавших нет.

Сегодня 2026, 22:14
Фото: Lada.kz

На нефтяном месторождении Каракудук в Мангистауская область произошло опрокидывание крупногабаритной спецтехники, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным пресс-службы ДЧС региона, инцидент произошел 4 февраля в 05:20 на скважине №802 во время капитального ремонта. При проведении работ по распакеровке бригадой №2 опрокинулся самоходный подъемник XJ-250. На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, что техника накренилась почти под углом 90 градусов к земле.

Скважина и ее устье повреждений не получили.

В соответствии с законодательством Казахстана создана специальная комиссия для проведения служебного расследования. Причины случившегося устанавливаются.

