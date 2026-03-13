На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана Тенгиз в Атырауской области произошло возгорание. Инцидент подтвердили в компании «Тенгизшевройл» (ТШО), передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

В компании сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, а специалисты проводят проверку для установления причин произошедшего.

«Мы проверяем причины инцидента, произошедшего 11 марта. Пострадавших нет», - сообщили в ТШО.

При этом в компании не стали раскрывать подробности производственной ситуации на объекте.

По информации Reuters, возгорание произошло на одном из объектов месторождения, однако на добычу нефти это не повлияло - производство продолжилось в обычном режиме.

Тенгиз считается крупнейшим нефтяным месторождением Казахстана. Извлекаемые запасы нефти оцениваются примерно в 1,4 млрд тонн. Добыча на Тенгизе играет важную роль для экономики страны, поскольку оказывает значительное влияние на доходы бюджета и Национального фонда.