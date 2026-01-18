Утром 18 января около 09:55 на месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области произошло возгорание на территории Завода третьего поколения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание "Ак Жайык".

Инцидент был зафиксирован на участке №52. По предварительным данным, очаг возгорания находился в районе трансформатора, расположенного между газотурбинными генераторами ГТГ-1 и ГТГ-2.

Как отметили в пресс-службе Казмунайгаз, в результате происшествия никто не пострадал. Весь неоперативный персонал в целях безопасности был оперативно эвакуирован с территории объекта.

К моменту поступления информации возгорание было локализовано. Завод третьего поколения временно переведён на режим рециркуляции, угрозы дальнейшего распространения огня не зафиксировано.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.