На месторождении Тенгиз загорелся трансформатор
По факту произошедшего проводится проверка.
Утром 18 января около 09:55 на месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области произошло возгорание на территории Завода третьего поколения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание "Ак Жайык".
Инцидент был зафиксирован на участке №52. По предварительным данным, очаг возгорания находился в районе трансформатора, расположенного между газотурбинными генераторами ГТГ-1 и ГТГ-2.
Как отметили в пресс-службе Казмунайгаз, в результате происшествия никто не пострадал. Весь неоперативный персонал в целях безопасности был оперативно эвакуирован с территории объекта.
К моменту поступления информации возгорание было локализовано. Завод третьего поколения временно переведён на режим рециркуляции, угрозы дальнейшего распространения огня не зафиксировано.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
