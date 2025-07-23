Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьёт тревогу из-за вспышки вируса чикунгунья, стремительно распространяющегося с начала 2025 года. По данным организации, около 5,6 миллиарда человек в 119 странах находятся в зоне риска, передает BAQ.KZ со ссылкой на reuters.

"Вирус вызывает высокую температуру, сильные боли в суставах и может привести к длительной инвалидности", — заявила представитель ВОЗ Диана Рохас Альварес.

Новая вспышка началась на островах Ла-Реюньон, Майотта и Маврикий. Только на Ла-Реюньоне, по оценкам, заразилась треть населения. Вирус быстро распространяется по Мадагаскару, Сомали, Кении, Индии и другим регионам Юго-Восточной Азии.

Особое беспокойство вызывает Европа: с мая во Франции зарегистрировано около 800 завезённых случаев и 12 случаев локальной передачи, что говорит о распространении вируса среди местных комаров. Недавнее заражение выявлено и в Италии.

Чикунгунья передаётся через укусы комаров Aedes, включая тигрового комара, также являющегося переносчиком денге и вируса Зика. Эффективного лечения нет, а эпидемии развиваются быстро.

ВОЗ настоятельно призывает страны усилить меры профилактики: дезинсекцию, использование репеллентов, защитной одежды и информирование населения. Иначе, по словам специалистов, мир рискует повторить эпидемию 2004–2005 годов.