На мир надвигается новая вспышка опасного вируса чикунгунья
Под угрозой 5,6 млрд человек.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьёт тревогу из-за вспышки вируса чикунгунья, стремительно распространяющегося с начала 2025 года. По данным организации, около 5,6 миллиарда человек в 119 странах находятся в зоне риска, передает BAQ.KZ со ссылкой на reuters.
"Вирус вызывает высокую температуру, сильные боли в суставах и может привести к длительной инвалидности", — заявила представитель ВОЗ Диана Рохас Альварес.
Новая вспышка началась на островах Ла-Реюньон, Майотта и Маврикий. Только на Ла-Реюньоне, по оценкам, заразилась треть населения. Вирус быстро распространяется по Мадагаскару, Сомали, Кении, Индии и другим регионам Юго-Восточной Азии.
Особое беспокойство вызывает Европа: с мая во Франции зарегистрировано около 800 завезённых случаев и 12 случаев локальной передачи, что говорит о распространении вируса среди местных комаров. Недавнее заражение выявлено и в Италии.
Чикунгунья передаётся через укусы комаров Aedes, включая тигрового комара, также являющегося переносчиком денге и вируса Зика. Эффективного лечения нет, а эпидемии развиваются быстро.
ВОЗ настоятельно призывает страны усилить меры профилактики: дезинсекцию, использование репеллентов, защитной одежды и информирование населения. Иначе, по словам специалистов, мир рискует повторить эпидемию 2004–2005 годов.
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