В Казахстане продолжается реализация Национального проекта модернизации коммунального и энергетического секторов (МЭКС). На данный момент подтвержденные проекты сформированы на сумму 974 млрд тенге, из которых 34 проекта уже находятся в стадии реализации, передаёт BAQ.kz.

Какие проекты уже реализуются

О ходе реализации нацпроекта сообщили на заседании проектного офиса МЭКС под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.

По данным правительства, сейчас:

34 проекта уже реализуются;

130 проектов находятся на стадии определения подрядчиков;

еще 145 проектов проходят различные этапы отбора.

Также составлен рейтинг регионов по готовности проектов. Наиболее активно работа ведется в Алматы, Карагандинской и Алматинской областях. В числе отстающих названы Мангистауская область и область Ұлытау.

Модернизация канализации и очистных сооружений

Одним из направлений нацпроекта остается строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений.

Сейчас:

16 проектов полностью готовы к реализации;

6 проектов находятся на стадии доработки и принятия решений акиматами.

Финансирование проектов рассматривает холдинг «Байтерек». На втором этапе уже согласованы 144 проекта на сумму более 300 млрд тенге.

Из них:

89 проектов будут профинансированы через Банк развития Казахстана и банки второго уровня;

55 проектов — через механизм выкупа государственных ценных бумаг по линии Казахстанской жилищной компании.

В рамках проекта также внедряются современные системы учета воды. Для этого разработаны новые стандарты для приборов учета, которые сейчас проходят регистрацию в Министерстве юстиции.

Для работы с участниками проекта запущен контакт-центр МЭКС, куда уже поступило более 800 обращений.

Правительство потребовало ускорить реализацию

На заседании Канат Бозумбаев отметил, что по ряду направлений имеются отставания от утвержденного графика реализации проекта.

Вице-премьер поручил ответственным ведомствам предоставить подробную информацию о выполнении ключевых показателей. В случае затягивания сроков будет рассматриваться персональная ответственность должностных лиц.

Также министерствам, акиматам и профильным организациям поручено ускорить публикацию конкурсов на электронной платформе МЭКС, регистрацию подрядчиков и процедуры финансирования проектов.