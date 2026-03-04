На модернизацию коммунальных сетей направят почти 1 трлн тенге
В стране продолжается модернизация коммунальной и энергетической инфраструктуры: в реализации находятся 34 проекта.
В Казахстане продолжается реализация Национального проекта модернизации коммунального и энергетического секторов (МЭКС). На данный момент подтвержденные проекты сформированы на сумму 974 млрд тенге, из которых 34 проекта уже находятся в стадии реализации, передаёт BAQ.kz.
Какие проекты уже реализуются
О ходе реализации нацпроекта сообщили на заседании проектного офиса МЭКС под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.
По данным правительства, сейчас:
- 34 проекта уже реализуются;
- 130 проектов находятся на стадии определения подрядчиков;
- еще 145 проектов проходят различные этапы отбора.
Также составлен рейтинг регионов по готовности проектов. Наиболее активно работа ведется в Алматы, Карагандинской и Алматинской областях. В числе отстающих названы Мангистауская область и область Ұлытау.
Модернизация канализации и очистных сооружений
Одним из направлений нацпроекта остается строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений.
Сейчас:
- 16 проектов полностью готовы к реализации;
- 6 проектов находятся на стадии доработки и принятия решений акиматами.
Финансирование проектов рассматривает холдинг «Байтерек». На втором этапе уже согласованы 144 проекта на сумму более 300 млрд тенге.
Из них:
- 89 проектов будут профинансированы через Банк развития Казахстана и банки второго уровня;
- 55 проектов — через механизм выкупа государственных ценных бумаг по линии Казахстанской жилищной компании.
В рамках проекта также внедряются современные системы учета воды. Для этого разработаны новые стандарты для приборов учета, которые сейчас проходят регистрацию в Министерстве юстиции.
Для работы с участниками проекта запущен контакт-центр МЭКС, куда уже поступило более 800 обращений.
Правительство потребовало ускорить реализацию
На заседании Канат Бозумбаев отметил, что по ряду направлений имеются отставания от утвержденного графика реализации проекта.
Вице-премьер поручил ответственным ведомствам предоставить подробную информацию о выполнении ключевых показателей. В случае затягивания сроков будет рассматриваться персональная ответственность должностных лиц.
Также министерствам, акиматам и профильным организациям поручено ускорить публикацию конкурсов на электронной платформе МЭКС, регистрацию подрядчиков и процедуры финансирования проектов.
