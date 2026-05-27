На модернизацию тепло- и электросетей города Аркалык направят 5,8 млрд тенге
Завершение реконструкции оставшейся части тепломагистрали позволит снизить уровень износа тепловых сетей.
В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению бесперебойного прохождения отопительного сезона, из резерва Правительства Республики Казахстан выделено 5,8 млрд тенге на завершение проектов по реконструкции тепломагистрали и обновление электросетей в городе Аркалык Костанайской области.
Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Выделенные средства распределены по двум направлениям:
3 млрд тенге – на реконструкцию электрических сетей города;
2,8 млрд тенге – на завершение модернизации тепломагистрали протяженностью 8,3 км.
Необходимость данных работ обусловлена высоким уровнем износа систем тепло- и электроснабжения города Аркалык. Значительная часть объектов энергетической инфраструктуры эксплуатируется с 1970-х годов и требует комплексного обновления.
В сфере теплоснабжения в 2025 году на ремонт тепловых сетей Аркалыка уже было направлено 914 млн тенге, из которых 645,5 млн тенге выделены из резерва Правительства, остальные – из областного бюджета. За счет выделенных средств было обновлено 1,6 км сетей.
Завершение реконструкции оставшейся части тепломагистрали позволит снизить уровень износа тепловых сетей на 25% и в целом повысить надежность функционирования системы теплоснабжения города.
В рамках обновления электросетей проект предусматривает реконструкцию трех подстанций, строительство и реконструкцию линий электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ, замену деревянных опор на железобетонные на линии протяженностью 37,8 км. Все это обеспечит бесперебойное электроснабжение для 58 тыс. жителей Аркалыка, Джангельдинского и Амангельдинского районов Костанайской области.
В целом, принимаемые Правительством меры по модернизации инфраструктуры направлены на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения региона, повышение качества уровня жизни граждан и создание основы для дальнейшего социально-экономического развития Аркалыка и прилегающих районов.
