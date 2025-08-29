29 августа на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) во время грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла внештатная ситуация. В результате часть нефти попала на поверхность моря, объём разлива уточняется, передает BAQ.KZ.

Жертв и пострадавших нет, угрозы возгорания нет.

На месте оперативно приведён в действие соответствующий план ликвидации аварийных разливов нефти.

В районе инцидента развернуты все имеющиеся силы и средства, ведётся сбор нефтяной эмульсии. Проводится постоянный экологический мониторинг и регулярный отбор проб.

Выносное причальное устройство ВПУ КТК-2 временно выведено из эксплуатации на неопределённый срок.

Причины произошедшего устанавливаются.