На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве ВПУ-3. Об этом сообщили в пресс-службе КТК, передаёт BAQ.KZ.

В рамках технического обслуживания была проведена частичная замена подводных шлангов и элементов грузовой системы. 21 января устройство успешно прошло гидравлические испытания, после чего специалисты водолазной службы открыли оконечный манифольд подводного нефтепровода.

25 января ВПУ-3 введено в эксплуатацию — к устройству был поставлен танкер для перевалки нефти.

В компании отметили, что график и объёмы ремонтных работ были скорректированы с учётом повреждения ВПУ-2, возникшего в результате внешнего воздействия. При этом КТК подчеркнул, что выполнение годовых планов по отгрузке нефти возможно при одновременной работе как минимум двух причальных устройств.

Ремонт проходил в сложных погодных условиях: из-за сезонных подводных течений водолазные работы временно приостанавливались.

В консорциуме напомнили, что замена подводных шлангов является плановой процедурой, направленной на обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, и проводится не реже одного раза в год на каждом причальном устройстве.

В настоящее время отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-3.