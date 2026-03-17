В преддверии мартовских праздников казахстанские авиакомпании увеличивают количество внутренних рейсов. BAQ.kz рассказывает, куда можно улететь и на что обратить внимание.

Группа компаний Air Astana и FlyArystan с 16 по 29 марта 2026 года добавит 146 дополнительных рейсов по самым востребованным направлениям внутри Казахстана.

При этом 80 рейсов придутся на маршрут Алматы – Астана, который традиционно остается самым загруженным.

Дополнительные рейсы также запланированы из Алматы, Астаны и Актау в ряд крупных городов страны, включая:

Актобе

Шымкент

Туркестан

Караганду

Костанай

Семей

Атырау

Усть-Каменогорск

Уральск

К увеличению перевозок подключается и авиакомпания SCAT.

Так, с 19 по 21 марта запланированы дополнительные рейсы по маршруту Алматы – Астана, а также рейс Шымкент – Актау.

Кроме того, с 23 по 26 марта добавят еще несколько рейсов между Алматы и Астаной, а также перелеты по направлениям Шымкент – Астана и Актау – Астана.

В авиакомпаниях отмечают, что такие меры направлены на повышение доступности перелетов в период повышенного спроса.

«Увеличение количества рейсов позволит обеспечить транспортную доступность между регионами страны и создать дополнительные возможности для путешествий граждан в период праздничных дней», — сообщили в отрасли.

При этом пассажирам советуют не откладывать покупку билетов.