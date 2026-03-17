На Наурыз добавили 146 рейсов: куда можно улететь по Казахстану
К мартовским праздникам авиакомпании увеличивают количество рейсов по Казахстану.
Сегодня 2026, 09:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: shutterstock
В преддверии мартовских праздников казахстанские авиакомпании увеличивают количество внутренних рейсов. BAQ.kz рассказывает, куда можно улететь и на что обратить внимание.
Группа компаний Air Astana и FlyArystan с 16 по 29 марта 2026 года добавит 146 дополнительных рейсов по самым востребованным направлениям внутри Казахстана.
При этом 80 рейсов придутся на маршрут Алматы – Астана, который традиционно остается самым загруженным.
Дополнительные рейсы также запланированы из Алматы, Астаны и Актау в ряд крупных городов страны, включая:
- Актобе
- Шымкент
- Туркестан
- Караганду
- Костанай
- Семей
- Атырау
- Усть-Каменогорск
- Уральск
К увеличению перевозок подключается и авиакомпания SCAT.
Так, с 19 по 21 марта запланированы дополнительные рейсы по маршруту Алматы – Астана, а также рейс Шымкент – Актау.
Кроме того, с 23 по 26 марта добавят еще несколько рейсов между Алматы и Астаной, а также перелеты по направлениям Шымкент – Астана и Актау – Астана.
В авиакомпаниях отмечают, что такие меры направлены на повышение доступности перелетов в период повышенного спроса.
«Увеличение количества рейсов позволит обеспечить транспортную доступность между регионами страны и создать дополнительные возможности для путешествий граждан в период праздничных дней», — сообщили в отрасли.
При этом пассажирам советуют не откладывать покупку билетов.
«Рекомендуется заранее проверять наличие рейсов и доступность билетов на официальных сайтах авиакомпаний и планировать поездки заблаговременно», — отмечается в сообщении.
