На Наурыз в Казахстане запустят дополнительные поезда и вагоны
Появится 35 тысяч дополнительных мест.
Сегодня 2026, 11:35
44Фото: Минтранспорта РК
Министерство транспорта Казахстана сообщило, что в период празднования Наурыза будут назначены три дополнительных поезда на 20 рейсов и увеличено количество вагонов действующих поездов на направлениях с повышенным спросом, передает BAQ.KZ.
КВсего пассажирам будет предоставлено 35 тысяч дополнительных мест. Принятые меры позволят обеспечить доступность билетов в пиковые даты.
В праздничные дни будут курсировать дополнительные поезда:
№201/202 «Алматы-2 – Астана-1»
- из Алматы-2: 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта;
- из Астана-1: 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта.
Всего — 6 рейсов.
№204/203 «Астана Нурлы жол – Шымкент»
- из Нурлы жол: 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 марта;
- из Шымкента: 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 марта.
Всего — 8 рейсов.
№205/206 «Актобе – Астана Нурлы жол»
- из Актобе: 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта;
- из Нурлы жол: 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта.
Всего — 6 рейсов.
Также в период Наурыз мейрамы по востребованным маршрутам дополнительно будет включено порядка 230 прицепных вагонов.
