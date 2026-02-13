Министерство транспорта Казахстана сообщило, что в период празднования Наурыза будут назначены три дополнительных поезда на 20 рейсов и увеличено количество вагонов действующих поездов на направлениях с повышенным спросом, передает BAQ.KZ.

КВсего пассажирам будет предоставлено 35 тысяч дополнительных мест. Принятые меры позволят обеспечить доступность билетов в пиковые даты.

В праздничные дни будут курсировать дополнительные поезда:

№201/202 «Алматы-2 – Астана-1»

из Алматы-2: 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта;

из Астана-1: 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта.

Всего — 6 рейсов.

№204/203 «Астана Нурлы жол – Шымкент»

из Нурлы жол: 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 марта;

из Шымкента: 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 марта.

Всего — 8 рейсов.

№205/206 «Актобе – Астана Нурлы жол»

из Актобе: 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта;

из Нурлы жол: 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта.

Всего — 6 рейсов.

Также в период Наурыз мейрамы по востребованным маршрутам дополнительно будет включено порядка 230 прицепных вагонов.