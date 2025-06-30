В столице начинаются дорожные работы: с 30 июня по 6 июля в Астане будет частично ограничено движение на участке улицы Керей Жанибек хандары - от улицы Туркестан до Сауран, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает городское Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На этом отрезке стартует средний ремонт дорожного полотна, поэтому движение транспорта организуют поэтапно: автомобили смогут двигаться в обоих направлениях, но только по одной стороне дороги. Водителям и пешеходам настоятельно рекомендуют заранее продумывать свои маршруты и учитывать возможные заторы.

Для удобства участников дорожного движения в зоне ремонта будут установлены временные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и минимизировать неудобства.