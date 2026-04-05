На нефтехимическом заводе в ОАЭ произошло несколько пожаров
На предприятии проводится оценка ущерба.
Вчера 2026, 16:14
Вчера 2026, 16:14Вчера 2026, 16:14
331Фото: Pixabay.com
Нефтехимический завод Borouge в Абу-Даби временно приостановил работу из-за нескольких пожаров, возникших при падении обломков перехваченных воздушных целей, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили власти столицы ОАЭ.
"Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидируют несколько возгораний, вспыхнувших на нефтехимическом заводе Borouge в результате падения осколков перехваченных системами ПВО целей", - говорится в сообщении.
Согласно информации, на данный момент пострадавших нет, на предприятии проводится оценка ущерба.
