На нефтяном месторождении в Мангистау произошло возгорание при очистке резервуара
На месторождении Кульжан в Мангистауской области произошло локальное возгорание на объекте «Пункт сдачи нефти».
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Инцидент произошел 7 августа во время проведения работ по очистке резервуара.
Как рассказали в Департаменте экологии Мангистауской области, информация о происшествии поступила в 18:10. По предварительным данным, возгорание произошло на цементировочном агрегате ЦА-320 во время внутренней очистки донных отложений резервуара РВС №2 объемом 2 тысячи кубометров.
На момент проведения работ резервуар был пустым и нефти в нем не находилось.
Возгорание удалось локализовать к 19:20, а полностью ликвидировать — к 20:00. После этого объект продолжил работу в штатном режиме.
По предварительным данным, значительного материального ущерба не зафиксировано. Разлива нефти за пределы технологического оборудования и территории объекта не произошло.
О происшествии проинформировали Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и Государственную инспекцию труда.
9 августа специалисты Департамента экологии Мангистауской области выехали на месторождение для проведения обследования. В ведомстве также рассматривают вопрос о назначении внеплановой проверки.
Окончательные причины возгорания, возможный размер ущерба и правовая оценка инцидента будут установлены по итогам проверочных мероприятий.
Самое читаемое
- Ребенка обнаружили у окна во время семейного конфликта в Алматы
- США остановили удары по маршруту казахстанской нефти: что произошло
- Женщина погибла после падения с девятого этажа в Актау
- Астанчанам заплатят за чтение: главный приз марафона - 600 тысяч тенге
- Более 2 тысяч грантов: казахстанские вузы расширили возможности для абитуриентов