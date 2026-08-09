На нефтяном месторождении в Мангистау произошло возгорание при очистке резервуара

Инцидент произошел 7 августа во время проведения работ по очистке резервуара.

Как рассказали в Департаменте экологии Мангистауской области, информация о происшествии поступила в 18:10. По предварительным данным, возгорание произошло на цементировочном агрегате ЦА-320 во время внутренней очистки донных отложений резервуара РВС №2 объемом 2 тысячи кубометров.

На момент проведения работ резервуар был пустым и нефти в нем не находилось.

Возгорание удалось локализовать к 19:20, а полностью ликвидировать — к 20:00. После этого объект продолжил работу в штатном режиме.

По предварительным данным, значительного материального ущерба не зафиксировано. Разлива нефти за пределы технологического оборудования и территории объекта не произошло.

О происшествии проинформировали Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и Государственную инспекцию труда.

9 августа специалисты Департамента экологии Мангистауской области выехали на месторождение для проведения обследования. В ведомстве также рассматривают вопрос о назначении внеплановой проверки.

Окончательные причины возгорания, возможный размер ущерба и правовая оценка инцидента будут установлены по итогам проверочных мероприятий.