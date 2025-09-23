В Астане продолжаются работы по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

На ночь с 23 на 24 сентября запланирован ремонт дорожного полотна на пересечении улицы Динмухамеда Кунаева и проспекта Мангилик Ел.

Согласно информации Управления транспорта, движение на этом участке будет полностью перекрыто с 21:00 до 07:00 утра следующего дня.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. На месте установят предупреждающие знаки, указатели и иные элементы временной навигации для обеспечения безопасности.