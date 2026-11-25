В Казахстане назначат три дополнительных поезда для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в период декабрьских и новогодних праздников. Составы будут курсировать по востребованным направлениям.

Дополнительные поезда сформируют из стандартных купейных и плацкартных вагонов. Они будут курсировать по следующим маршрутам:

№201/202 «Алматы-2 – Астана-1». Из Алматы поезд будет отправляться с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года через день. Из Астаны – с 23 декабря по 11 января также через день.

Из Алматы поезд будет отправляться с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года через день. Из Астаны – с 23 декабря по 11 января также через день. №204/203 «Нурлы жол – Шымкент». Отправление со станции Нурлы жол запланировано с 14 декабря 2026 года по 10 января 2027 года через день. Из Шымкента – с 15 декабря по 11 января.

Отправление со станции Нурлы жол запланировано с 14 декабря 2026 года по 10 января 2027 года через день. Из Шымкента – с 15 декабря по 11 января. №205/206 «Актобе – Астана-1». Из Актобе поезд будет отправляться с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года через день. Из Астаны – с 23 декабря по 11 января.

Билеты на дополнительные рейсы доступны на официальном сайте bilet.railways.kz.

Дополнительную информацию о расписании и пассажирских перевозках можно получить по номеру 1433.