Казахстан уже с начала 2027 года планирует полностью покрыть потребности экономики в электроэнергии, а к концу года выйти на профицит в объеме около 1,3 млрд кВт·ч. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» до 2029 года предусмотрен ввод 7,3 ГВт генерирующих мощностей общей стоимостью 6,2 трлн тенге. Из них прирост новых мощностей составит 6 484 МВт, еще 825 МВт должны заместить действующие мощности.

«В 2026 году в рамках Национального проекта планируется ввести 2 418 МВт мощностей. В 2027 году – порядка 825 МВт, включая пять газотурбинных установок на Жамбылской ГРЭС мощностью 210 МВт и парогазовую установку на ТОО “МАЭК” мощностью 160 МВт», – сообщил Ерлан Аккенженов.

По словам министра, ввод этих объектов позволит уже с начала 2027 года полностью обеспечить растущие потребности экономики.

«К концу 2027 года будет обеспечен профицит электроэнергии порядка 1,3 млрд кВт·ч», – отметил глава Минэнерго.

В 2028–2029 годах планируется ввести еще более 4 тыс. МВт мощностей.

«Уже в 2029 году ожидается стабильное обеспечение профицита в энергосистеме Казахстана с учетом необходимого резерва мощности в размере 20%. Это также позволит увеличить экспортный потенциал страны», – заявил министр.

До конца года введут более 2 тыс. МВт

В 2025 году завершена модернизация Текелийского энергокомплекса. В два этапа там были построены три газотурбинные установки общей мощностью 36 МВт.

В текущем году уже введена парогазовая установка мощностью 240 МВт в Кызылординской области, а также завершен третий этап модернизации Текелийского энергокомплекса мощностью 17 МВт.

До конца 2026 года ожидается ввод еще 2 161 МВт генерирующих мощностей.

На сети направят 4 трлн тенге

Национальным проектом также предусмотрена модернизация 1,6 тыс. километров тепловых сетей на сумму 1,3 трлн тенге и 77,5 тыс. километров электрических сетей на 2,7 трлн тенге.

«К 2029 году это позволит снизить средний уровень износа тепловых сетей с 52% до 42%, электрических сетей – с 74% до 45%», – сообщил Ерлан Аккенженов.

Министерство энергетики поддержало 246 проектов по модернизации и реконструкции 11 561 километра электрических сетей общей стоимостью 514,5 млрд тенге.

Из них 61 проект на 70,2 млрд тенге находится на стадии строительно-монтажных работ. По 113 проектам на 269,7 млрд тенге проводятся закупочные процедуры по определению EPC-подрядчиков и технического надзора.

Еще один проект стоимостью 11,2 млрд тенге находится на стадии определения тарифа, а 71 проект на 163,4 млрд тенге проходит рассмотрение.

В 2025 году в Туркестанской области и Шымкенте завершили два проекта по реконструкции 104,2 километра электрических сетей общей стоимостью 2,5 млрд тенге.

Сформирован портфель из 137 проектов теплоснабжения

По тепловым сетям сформирован портфель из 137 проектов, предусматривающих реконструкцию 314 километров сетей общей стоимостью 449,2 млрд тенге.

На стадии реализации находятся 34 проекта на 191 млрд тенге. Еще 38 проектов стоимостью 77,1 млрд тенге полностью готовы к реализации, 65 проектов на 181,1 млрд тенге находятся на рассмотрении.

«Реализация этих проектов позволит снизить уровень износа тепловых сетей с 50% до 48% с дальнейшим достижением показателей Национального проекта», – отметил министр.

За счет облигационных займов местных исполнительных органов уже завершены три проекта теплоснабжения общей протяженностью 11,1 километра и стоимостью 15 млрд тенге в Караганде, Темиртау и Тайынше.

По данным ведомства, проведенные работы позволили повысить надежность теплоснабжения многоквартирных домов и обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона 2025–2026 годов.

Более 200 энергообъектов подключат к системе киберзащиты

Отдельным направлением станет цифровая трансформация энергетики. В рамках Национального проекта создается единая цифровая платформа EnergyTech, которая объединит данные и сервисы объектов энергетической отрасли.

Также планируется масштабная установка интеллектуальных приборов учета и автоматизированных систем управления на объектах тепло-, электро- и газоснабжения.

«Интеграция данных в платформу EnergyTech позволит контролировать состояние объектов, повысить прозрачность учета и сократить технологические потери», – сообщил Ерлан Аккенженов.

Для защиты энергетической инфраструктуры создается Отраслевой центр информационной безопасности. Он будет централизованно отслеживать, выявлять и предотвращать киберугрозы более чем на 200 объектах энергетики.

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