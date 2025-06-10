Очистка Астанинского водохранилища стартовала в этом году и уже названа одним из крупнейших гидротехнических проектов страны. Работы ведутся впервые за 55 лет, и масштаб этого процесса — как по объёму, так и по значению — выходит далеко за рамки стандартного благоустройства. Корреспондент BAQ.KZ узнала у Министерства водных ресурсов и ирригации РК, что именно происходит на дне водохранилища, сколько это стоит, и почувствуют ли изменения жители столицы.

По данным Министерства, очистка Астанинского водохранилища на сегодняшний день является одним из крупнейших проектов в стране, где задействована высокопроизводительная техника, позволяющая производить работы на глубине до 30 метров.

Сейчас идёт подготовка: устройство карт намыва, сборка пульпопровода, определение зон очистки и хранения донных отложений. Финансирование осуществляется по принципу прямых затрат: ГСМ, зарплаты, техника и расходные материалы.

В очистке Астанинского водохранилища задействованы две специализированные машины: мощный земснаряд с гидрорыхлителем, способный перекачивать до 2000 кубометров в час, и многофункциональная самоходная амфибия с производительностью до 900 кубометров в час.

В 2025 году планируется извлечь 50 тысяч тонн донных отложений. Работы продлятся до конца октября и будут проводиться ежегодно на протяжении 13 лет.

По завершении проекта объём водохранилища увеличится на 47 миллионов кубометров. Это позволит аккумулировать больше воды и повысит надёжность водоснабжения столицы. Астанинское водохранилище эксплуатируется с 1970 года. Очистка его дна проводится впервые.

Кто отвечает за реализацию и контроль

Подрядчиком работ выступает подведомственная организация — Акмолинский филиал РГП "Казводхоз". Организация работает напрямую в рамках внутреннего распределения задач и бюджетных полномочий.

"Предприятию дополнительно выделен штат сотрудников и вспомогательная техника, обеспечивающая сбор донных отложений на береговой линии. Контроль за процессом осуществляется сотрудниками министерства и специализированной организацией, которая будет проводить замеры извлечённого ила после завершения каждого периода навигации", — уточнили в министерстве.

Главный вопрос — заметят ли жители результат? Ответ однозначен: да.

Специалисты сообщают, что очистка дна водохранилища от донных отложений в первую очередь направлена на восстановление проектного объема и улучшение экологического состояния водоема.

Коммунальное предприятие "Астана Су Арнасы" продолжает забор воды в круглогодичном режиме, но параллельно реализует проект по расширению мощности — строительство насосно-фильтровальных станций. Параллельно с этим стартовала реализация ещё одного масштабного водного проекта — подключение столицы к каналу им. К. Сатаева. Это, по утверждению министерства, позволит обеспечить столицу безопасным и стабильным водоснабжением на годы вперёд.

Сколько воды даст очистка — точный объём в цифрах пока не называется. Однако в ведомстве подчёркивают, что речь идёт не об "увеличении", а о восстановлении проектной ёмкости.

"Заиление водохранилищ — это естественный процесс, происходящий на протяжении всего срока эксплуатации. Своевременная очистка позволит поддерживать экологический баланс и проектную ёмкость водохранилища", — подчёркивают специалисты.

Очистка Астанинского водохранилища — старт тринадцатилетней программы, в рамках которой экосистема водоёма будет поддерживаться в рабочем состоянии. Этот процесс уже сейчас сопровождается модернизацией водной инфраструктуры города и даёт реальную надежду на то, что в условиях растущей нагрузки и климатических вызовов столица не столкнётся с дефицитом воды.

И хотя цифры финансирования пока не разглашаются полностью, ясно одно: впервые за десятилетия к ресурсу, обеспечивающему жизнь целого мегаполиса, отнеслись не как к технической единице, а как к стратегическому приоритету.

Автор фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК.