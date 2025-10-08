На очистных в Атырау обнаружили нефтепродукты: пробы отправлены в лабораторию
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау на территории очистных сооружений заметили нефтяную плёнку, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Ак Жайык". Видео с места происшествия вызвало активное обсуждение в соцсетях. На кадрах, опубликованных в интернете, мужчина, представившийся экологом, показывает маслянистую плёнку на поверхности воды и утверждает, что концентрация вредных веществ превышает норму в десятки раз.
Газоанализатор показал превышение по оксиду углерода в сто раз выше нормы. Мы взяли пробы — предварительный анализ подтвердил наличие нефтепродуктов. Это не бытовые стоки, а промышленное загрязнение, — заявил автор видео Жанат Кенжегулов, председатель общественного объединения "Единство – Право и Честь".
По словам Кенжегулова, превышения зафиксированы на левобережных канализационно-очистных сооружениях, куда поступают сточные воды с промзоны, подключённой к КНС-17.
После публикации видео в ситуацию вмешались экологи из ОО "Центр эколого-правовой инициативы „Глобус“". Там усомнились в независимости Кенжегулова и заявили, что его заявление может быть попыткой сместить акценты.
Кенжегулов представился нам как кризис-менеджер „Су Арнасы“. То есть он лицо заинтересованное, и вся эта активность началась после нашей досудебной претензии, — пояснила исполнительный директор „Глобуса“ Галина Чернова. — С 2016 года на поля испарения „Квадрат“ поступают стоки без фильтрации и контроля, а теперь внимание переводят на новые очистные.
Между тем факт загрязнения остаётся очевидным: на кадрах видна нефтяная плёнка, а отобранные пробы действительно направлены на анализ.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- Казахстан выступает в роли ключевого архитектора практической интеграции в ОТГ – эксперт