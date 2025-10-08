В Атырау на территории очистных сооружений заметили нефтяную плёнку, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Ак Жайык". Видео с места происшествия вызвало активное обсуждение в соцсетях. На кадрах, опубликованных в интернете, мужчина, представившийся экологом, показывает маслянистую плёнку на поверхности воды и утверждает, что концентрация вредных веществ превышает норму в десятки раз.

Газоанализатор показал превышение по оксиду углерода в сто раз выше нормы. Мы взяли пробы — предварительный анализ подтвердил наличие нефтепродуктов. Это не бытовые стоки, а промышленное загрязнение, — заявил автор видео Жанат Кенжегулов, председатель общественного объединения "Единство – Право и Честь".

По словам Кенжегулова, превышения зафиксированы на левобережных канализационно-очистных сооружениях, куда поступают сточные воды с промзоны, подключённой к КНС-17.

После публикации видео в ситуацию вмешались экологи из ОО "Центр эколого-правовой инициативы „Глобус“". Там усомнились в независимости Кенжегулова и заявили, что его заявление может быть попыткой сместить акценты.

Кенжегулов представился нам как кризис-менеджер „Су Арнасы“. То есть он лицо заинтересованное, и вся эта активность началась после нашей досудебной претензии, — пояснила исполнительный директор „Глобуса“ Галина Чернова. — С 2016 года на поля испарения „Квадрат“ поступают стоки без фильтрации и контроля, а теперь внимание переводят на новые очистные.

Между тем факт загрязнения остаётся очевидным: на кадрах видна нефтяная плёнка, а отобранные пробы действительно направлены на анализ.