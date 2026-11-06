«На одного миллиардера больше»: сооснователь Higgsfield стал гражданином Казахстана

Сооснователь технологической компании Higgsfield Алекс Машрабов получил гражданство Казахстана. Паспорт предпринимателю лично вручил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает BAQ.KZ.

«В Казахстане на одного миллиардера больше! Рад был вручить сооснователю Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана. 30 октября Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал соответствующий указ», - написал он.

По словам Мадиева, Казахстан заинтересован в привлечении талантливых специалистов и предпринимателей, которые создают передовые технологии и развивают искусственный интеллект.

Он также отметил вклад команды Higgsfield в развитие отечественной ИИ-индустрии. Компания создала технологический продукт, который востребован на международном рынке. Сегодня им пользуются более 40 миллионов человек.

«Ваш успех сильный пример для нашей молодежи. Он показывает, что, работая в Казахстане, можно создавать технологии мирового уровня, конкурировать с ведущими компаниями и завоевывать международные рынки», - подчеркнул Мадиев.

Он поблагодарил предпринимателя за доверие к Казахстану и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в развитии технологической отрасли, подготовке специалистов и создании новых продуктов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhaslan Madiyev (@zhaslanmadiyev)

Higgsfield - технологическая компания, основанная в 2023 году Алексом Машрабовым и казахстанским разработчиком Ерзатом Дулатом. Стартап специализируется на создании изображений и видео с помощью искусственного интеллекта. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, при этом значительная часть инженерной команды работает в Казахстане.

В августе 2026 года Higgsfield привлекла 400 миллионов долларов инвестиций, после чего ее оценка достигла 5,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе компания оценивалась в 1,3 миллиарда долларов.

В сентябре 2026 года Higgsfield сообщила, что ее годовой темп выручки превысил 1 миллиард долларов. Показатель рассчитан на основе доходов за последние четыре недели и отражает потенциальную годовую выручку при сохранении текущих темпов продаж.

По данным компании на октябрь 2026 года, платформой пользуются более 40 миллионов человек по всему миру.