Сегодня в рамках республиканского референдума стартовал онлайн-марафон «Референдум – 2026». Мероприятие открыли 100 домбристов, исполнив кюй «Балбырауын». передает BAQ.KZ.

Марафон начался в 09:00 и продлится до 01:00. В течение шестнадцати часов будут обсуждаться актуальные общественные темы, а также представлены инициативы, связанные с развитием страны, и ряд инновационных проектов.



Впервые в ходе мероприятия роботизированные системы, созданные отечественными изобретателями, будут помогать журналистам. Кроме того, с помощью голографических технологий будет представлена история достижений страны.

В рамках марафона будут работать 5 основных площадок:

Главная сцена – основная дискуссионная площадка с участием общественных деятелей, экспертов и известных личностей;

Площадка ток-шоу – студия для обсуждения актуальных тем, связанных с образованием, креативной индустрией, цифровизацией, искусственным интеллектом и молодежной культурой;

Инновационная площадка – специальное пространство, где будут представлены проекты в области искусственного интеллекта, роботы, отечественные стартапы и IT-продукты. Здесь также пройдет голограмм-шоу и будут продемонстрированы новые инициативы в сфере роботизации и ИИ (представляется впервые);

Площадка центральных коммуникаций – представители официальных органов и эксперты каждые два часа будут выходить в прямой эфир с комментариями о ходе проведения республиканского референдума;

Экспресс-камера – интерактивный формат для выражения мнений зрителей. Журналисты будут брать блиц-интервью у гостей и участников, демонстрируя их взгляды, настроение и гражданскую позицию.

В ходе онлайн-марафона будут обсуждаться такие актуальные темы, как: развитие искусственного интеллекта, киберспорт, инклюзивное общество, права женщин и безопасность детей, воспитание детей: преемственность традиций и современных методов, патриотизм, креативная индустрия, волонтерство как новая гражданская культура, образование, национальные праздники, национальная музыка в новом формате, регулирование коучинговой деятельности и другие.

Во время марафона состоятся прямые включения собственных корреспондентов из США, России, Турции, Китая и Бельгии, а также из регионов Казахстана.