В столице продолжается эффективная работа онлайн-платформы "Таза Қазақстан", куда астанчане могут отправлять заявки по благоустройству, озеленению, ремонту дорог. Сервис пользуется большим спросом у горожан, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Каждый житель города может озвучить на платформе "Таза Қазақстан" проблему, связанную с благоустройством.

С начала работы платформы сюда поступило 3669 заявок, 3305 из них выполнены, еще 3 - на исполнении, остальные - в обработке.