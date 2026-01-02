  • 2 Января, 20:30

На онлайн-платформу "Таза Қазақстан" поступило более 3600 заявок от астанчан

3305 обращений выполнены.

Сегодня, 20:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Астаны Сегодня, 20:13
Сегодня, 20:13
53
Фото: Акимат города Астаны

В столице продолжается эффективная работа онлайн-платформы "Таза Қазақстан", куда астанчане могут отправлять заявки по благоустройству, озеленению, ремонту дорог. Сервис пользуется большим спросом у горожан, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Каждый житель города может озвучить на платформе "Таза Қазақстан" проблему, связанную с благоустройством.

С начала работы платформы сюда поступило 3669 заявок, 3305 из них выполнены, еще 3 - на исполнении, остальные - в обработке.

"Основные вопросы, поднимаемые в заявках, касаются благоустройства территорий, освещения, ремонта дорог, озеленения, ликвидации несанкционированных свалок. Все замечания обрабатываются своевременно, что позволяет минимизировать неудобства для жителей", - отметили в акимате.

Самое читаемое

Наверх