На онлайн-платформу "Таза Қазақстан" поступило более 3600 заявок от астанчан
3305 обращений выполнены.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице продолжается эффективная работа онлайн-платформы "Таза Қазақстан", куда астанчане могут отправлять заявки по благоустройству, озеленению, ремонту дорог. Сервис пользуется большим спросом у горожан, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Каждый житель города может озвучить на платформе "Таза Қазақстан" проблему, связанную с благоустройством.
С начала работы платформы сюда поступило 3669 заявок, 3305 из них выполнены, еще 3 - на исполнении, остальные - в обработке.
"Основные вопросы, поднимаемые в заявках, касаются благоустройства территорий, освещения, ремонта дорог, озеленения, ликвидации несанкционированных свалок. Все замечания обрабатываются своевременно, что позволяет минимизировать неудобства для жителей", - отметили в акимате.
Самое читаемое
- В ВКО впервые за 30 лет началась реконструкция магистрального канала "Победа"
- В новогоднюю ночь в Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей
- При взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли несколько человек
- 13 сёл подключили к мобильному интернету в Актюбинской области
- Токаев выразил соболезнования президенту Швейцарии