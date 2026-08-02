На опасных участках трасс в Мангистау устанавливают шумовые полосы

В Мангистау на опасных участках республиканских автодорог устанавливают шумовые полосы, призванные повысить безопасность движения. Работы проводятся по инициативе управления административной полиции области совместно с филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол».

На данный момент шумовые полосы появились на 678–679-м километрах автодороги Актау — Жетыбай — Шетпе — Сайотес — Бейнеу, а также на 61-м и 64-м километрах трассы Бейнеу — Тажен.

Работы продолжаются. В дальнейшем планируется оборудовать шумовыми полосами еще пять опасных участков дороги Шетпе — Сайотес — Бейнеу.

Кроме того, вдоль трассы Актау — Бейнеу функционируют около 20 мест отдыха, где водители могут сделать остановку во время длительной поездки.