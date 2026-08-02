На опасных участках трасс в Мангистау устанавливают шумовые полосы
В департаменте полиции призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не садиться за руль в утомленном состоянии.
2 Августа 2026, 18:37
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2 Августа 2026, 18:372 Августа 2026, 18:37
134Фото: Скриншот видео
В Мангистау на опасных участках республиканских автодорог устанавливают шумовые полосы, призванные повысить безопасность движения. Работы проводятся по инициативе управления административной полиции области совместно с филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол».
На данный момент шумовые полосы появились на 678–679-м километрах автодороги Актау — Жетыбай — Шетпе — Сайотес — Бейнеу, а также на 61-м и 64-м километрах трассы Бейнеу — Тажен.
Работы продолжаются. В дальнейшем планируется оборудовать шумовыми полосами еще пять опасных участков дороги Шетпе — Сайотес — Бейнеу.
Кроме того, вдоль трассы Актау — Бейнеу функционируют около 20 мест отдыха, где водители могут сделать остановку во время длительной поездки.
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