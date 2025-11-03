Национальный банк Казахстана напомнил гражданам о новой банкноте номиналом 1 000 тенге, выпущенной в обращение с 28 марта 2025 года, и рассказал, как отличить подлинную купюру от поддельной, передает BAQ.KZ.

Новая банкнота стала четвёртой в серии "Сакский стиль", вдохновлённой древним казахским орнаментом и отражающей культурное наследие страны от традиций кочевников до современного Казахстана.

Для защиты купюры используются несколько современных элементов. На лицевой стороне банкноты применена рельефная печать золотым интаглио, а герб Казахстана выполнен высокорельефной золотистой краской. По краям банкноты размещены выпуклые элементы, позволяющие различать купюру на ощупь, что удобно для людей с ослабленным зрением. Также предусмотрена ныряющая двухцветная защитная нить, которая на свету видна как сплошная, а при изменении угла наклона проявляется динамический эффект пульсации голубого и оранжевого цветов.

Дополнительно на лицевой стороне размещён патч с объёмным изображением артефакта, демонстрирующий эффект переключения номинала на орнамент и расхождение лучей при повороте банкноты. На оборотной стороне расположено объёмное изображение артефакта "Спарк", меняющее цвет от золотого до нефритового в зависимости от угла наклона. Отдельные элементы выполнены иридисцентной золотистой краской, а локальный водяной знак электротип на просвет показывает номинал купюры.

Национальный банк подчеркнул, что знание этих защитных элементов поможет гражданам самостоятельно проверять подлинность банкнот и избежать попадания фальшивых денег в обращение.