На озерах Актюбинской области заметили фламинго из Красной книги

На озёрах государственного природного резервата «Иргиз-Торгай» в Казахстане заметили фламинго, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан.

Фламинго (Phoenicopterus roseus) обитают на мелководье, где добывают пищу, а в определённые сезоны собираются в большие стаи.

Озёрная система резервата «Иргиз-Торгай» играет важную роль в сохранении мест обитания фламинго и других водоплавающих птиц.

Появление стаи этих редких птиц на поверхности озера стало впечатляющим зрелищем и ещё раз подчеркнуло природную ценность территории.