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На озерах Актюбинской области заметили фламинго из Красной книги

Птиц удалось запечатлеть на видео.

10 Октября 2026, 02:43
АВТОР
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Скриншот видео 10 Октября 2026, 02:43
10 Октября 2026, 02:43
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Фото: Скриншот видео

На озёрах государственного природного резервата «Иргиз-Торгай» в Казахстане заметили фламинго, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан.

Фламинго (Phoenicopterus roseus) обитают на мелководье, где добывают пищу, а в определённые сезоны собираются в большие стаи.

Озёрная система резервата «Иргиз-Торгай» играет важную роль в сохранении мест обитания фламинго и других водоплавающих птиц.

Появление стаи этих редких птиц на поверхности озера стало впечатляющим зрелищем и ещё раз подчеркнуло природную ценность территории.

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