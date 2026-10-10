На озерах Актюбинской области заметили фламинго из Красной книги
Птиц удалось запечатлеть на видео.
10 Октября 2026, 02:43
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10 Октября 2026, 02:4310 Октября 2026, 02:43
301Фото: Скриншот видео
На озёрах государственного природного резервата «Иргиз-Торгай» в Казахстане заметили фламинго, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан.
Фламинго (Phoenicopterus roseus) обитают на мелководье, где добывают пищу, а в определённые сезоны собираются в большие стаи.
Озёрная система резервата «Иргиз-Торгай» играет важную роль в сохранении мест обитания фламинго и других водоплавающих птиц.
Появление стаи этих редких птиц на поверхности озера стало впечатляющим зрелищем и ещё раз подчеркнуло природную ценность территории.
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