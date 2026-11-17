На озерах Имантау и Шалкар усилили безопасность туристов
Вблизи баз отдыха установлены два модульных поста туристской полиции.
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В Северо-Казахстанской области усилены меры безопасности в курортных зонах озёр Имантау и Шалкар, расположенных на территории государственного национального природного парка «Кокшетау».
Новые посты предназначены для оперативного реагирования на обращения отдыхающих, поддержания общественного порядка и профилактики правонарушений. На их установку из местного бюджета направлено 120 млн тенге.
Для обеспечения безопасности туристов разработаны 8 маршрутов патрулирования, из которых 6 пеших и 2 автомобильных. Дополнительно подразделению полиции выделены автомобиль и квадроцикл для повышения мобильности сотрудников в условиях природной территории.
"В модульные посты выведены изображения с камер видеонаблюдения, установленных в курортной зоне. Это позволяет оперативно отслеживать обстановку и реагировать на происшествия", - отметили в министерстве туризма.
С июля 2025 года в отделе полиции Айыртауского района действуют две штатные единицы туристской полиции. Сотрудники обеспечивают безопасность отдыхающих, проводят патрулирование, предупреждают правонарушения и оказывают консультативную помощь иностранным туристам.
По итогам 2025 года государственный национальный природный парк «Кокшетау» посетили 97 тыс. туристов. Парк охватывает территории Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Озёра Имантау и Шалкар являются одними из его основных туристских объектов.
Усиление мер безопасности направлено на создание комфортных условий для отдыхающих и развитие туристского потенциала региона.
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