На озере Алаколь построят Арбат и благоустроят набережную
В регионе разработана "Дорожная карта" развития туризма на 2025–2027 годы.
В области Абай обсудили реализацию Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и пути решения через фундаментальные цифровые преобразования", передает BAQ.KZ.
Аким области отметил, что в регионе ведется системная работа по исполнению поручений, изложенных в Послании, в частности — в сфере цифровизации.
"Мы разрабатываем стратегию цифровой трансформации на 2026–2030 годы, планируем внедрить искусственный интеллект во все сферы, развивать интернет-инфраструктуру и цифровое образование. Наша цель — превратить область Абай в инновационный и технологически развитый регион", — подчеркнул аким региона Берика Уали.
Особое внимание уделили вопросам развития туризма. В регионе разработана "Дорожная карта" развития туризма на 2025–2027 годы. В рамках проекта на благоустройство зоны отдыха озера Алаколь выделено 658 млн тенге. Средства направят на строительство Арбата, создание общественных пространств и реконструкцию набережной.
Работы планируется завершить к 2026 году, после чего развитие туристических направлений в области будет продолжено.
Советник Президента Малик Отарбаев отметил, что Послание Токаева имеет стратегическое значение и задает новые ориентиры цифрового и социально-экономического развития страны.
