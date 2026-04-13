В Карагандинской области на озере Балхаш спасатели ДЧС ежедневно проводят патрулирование акватории, передает BAQ.KZ.

Для обеспечения безопасности используются плавсредства и специализированная техника.

Сотрудники МЧС ведут профилактическую работу с рыбаками, напоминая о правилах поведения на воде и мерах предосторожности.

По итогам прошлого года спасателями на озере проведено 486 рейдов.

Работа по обеспечению безопасности на водоёмах продолжается.