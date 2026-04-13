На озере Балхаш усилили меры безопасности
В прошлом году спасателями на озере проведено 486 рейдов.
Сегодня 2026, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: МЧС РК
В Карагандинской области на озере Балхаш спасатели ДЧС ежедневно проводят патрулирование акватории, передает BAQ.KZ.
Для обеспечения безопасности используются плавсредства и специализированная техника.
Сотрудники МЧС ведут профилактическую работу с рыбаками, напоминая о правилах поведения на воде и мерах предосторожности.
По итогам прошлого года спасателями на озере проведено 486 рейдов.
Работа по обеспечению безопасности на водоёмах продолжается.
