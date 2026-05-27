На озере Кольсай открыли универсальный спасательный пункт
Объект создан для повышения безопасности туристов и усиления готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в горной местности.
В Алматинской области Министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов принял участие в открытии нового универсального спасательного пункта на озере Нижний Кольсай.
Решение о размещении спасательного пункта принято с учетом природных особенностей района. Ранее на озере Нижний Кольсай функционировал гидропост, открытый в 1984 году после произошедших селевых потоков. Со временем здание перестало соответствовать современным требованиям эксплуатации и условиям несения службы.
В ходе открытия отмечено, что бассейн реки Шелек относится к числу селееопасных участков региона. В высокогорной зоне расположены ледники, моренные и завальные озера. С учетом особенностей местности новый универсальный спасательный пункт оснащен средствами связи, оборудованием для мониторинга, помещениями для круглосуточного дежурства и техникой для оперативного реагирования.
На объекте будут нести службу спасатели и сотрудники ГУ «Казселезащита» МЧС РК. Пункт обеспечит постоянное наблюдение за обстановкой и безопасность туристов на территории национального парка «Көлсай көлдері». Строительство объекта выполнено за счет спонсорских средств. В ходе мероприятия Глава МЧС отметил вклад предпринимателей ведомственными медалями и благодарственными письмами.
