На озере Кольсай открыли универсальный спасательный пункт

В Алматинской области Министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов принял участие в открытии нового универсального спасательного пункта на озере Нижний Кольсай.

Решение о размещении спасательного пункта принято с учетом природных особенностей района. Ранее на озере Нижний Кольсай функционировал гидропост, открытый в 1984 году после произошедших селевых потоков. Со временем здание перестало соответствовать современным требованиям эксплуатации и условиям несения службы.

В ходе открытия отмечено, что бассейн реки Шелек относится к числу селееопасных участков региона. В высокогорной зоне расположены ледники, моренные и завальные озера. С учетом особенностей местности новый универсальный спасательный пункт оснащен средствами связи, оборудованием для мониторинга, помещениями для круглосуточного дежурства и техникой для оперативного реагирования.

На объекте будут нести службу спасатели и сотрудники ГУ «Казселезащита» МЧС РК. Пункт обеспечит постоянное наблюдение за обстановкой и безопасность туристов на территории национального парка «Көлсай көлдері». Строительство объекта выполнено за счет спонсорских средств. В ходе мероприятия Глава МЧС отметил вклад предпринимателей ведомственными медалями и благодарственными письмами.