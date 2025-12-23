Сотрудники УБОП департамента полиции Актюбинской области на парковке СпецЦОНа задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в оказании незаконных услуг по оформлению страховых полисов на транспортные средства с иностранным учетом, передаёт BAQ.KZ.

Проверка показала, что указанные полисы не имели юридической силы при наступлении страхового случая. Кроме того, подозреваемая занималась незаконным оформлением иных документов, предоставляющих право на управление транспортным средством.

При осмотре автомобиля были изъяты медицинские справки, свидетельства о прохождении учебных курсов для получения водительских удостоверений, а также незаполненные бланки с оттисками печатей нотариуса.

Задержание стало возможным после обращения одного из водителей в страховую компанию. Мужчина попытался получить возмещение по трёхмесячному полису, оформленному у подозреваемой, и выяснил, что документ является поддельным.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция проводит следственные действия для установления всех обстоятельств и возможных соучастников преступления.