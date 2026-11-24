На территории Павлодарской ТЭЦ-3 произошло возгорание деревянной обрешётки градирни. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, пострадавших нет.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, после прибытия первых пожарных подразделений было установлено открытое горение деревянной обрешётки градирни. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать.

В АО «Павлодарэнерго» уточнили, что инцидент произошёл во время завершения плановых ремонтных работ на градирне №1 и её подготовки к включению в работу. Ситуацию оперативно локализовал дежурный персонал.

В компании заверили, что происшествие не повлияло на функционирование станции.