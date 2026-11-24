На Павлодарской ТЭЦ-3 произошло возгорание во время подготовки градирни к запуску
Инцидент произошёл во время подготовки градирни к запуску и не повлиял на работу станции.
24 Ноября 2026, 07:41
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24 Ноября 2026, 07:4124 Ноября 2026, 07:41
223Фото: МЧС РК
На территории Павлодарской ТЭЦ-3 произошло возгорание деревянной обрешётки градирни. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, пострадавших нет.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, после прибытия первых пожарных подразделений было установлено открытое горение деревянной обрешётки градирни. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать.
В АО «Павлодарэнерго» уточнили, что инцидент произошёл во время завершения плановых ремонтных работ на градирне №1 и её подготовки к включению в работу. Ситуацию оперативно локализовал дежурный персонал.
В компании заверили, что происшествие не повлияло на функционирование станции.
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