На пенсии и пособия в 2026 году в Казахстане выделят 6,8 трлн тенге
Расходы на социально-трудовую сферу в Казахстане в 2026 году вырастут до 6,8 трлн тенге — на 15% больше, чем в 2025-м.
Большая часть средств пойдет на пенсии и социальные выплаты, передает BAQ.KZ.
По информации Министерства труда и соцзащиты населения РК, доля этих расходов оценивается в 3,7% к ВВП и 24,6% к республиканскому бюджету.
Из общей суммы 6 трлн 783 млрд тенге, или 99,3%, будет направлено на социальные выплаты гражданам. В том числе 4 трлн 890 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение — это позволит охватить 2,6 млн пенсионеров. Еще 1 трлн 893 млрд тенге выделяется на выплату государственных пособий для порядка 2,3 млн человек.
Оставшиеся средства направят на услуги для лиц с инвалидностью — протезно-ортопедическую помощь, слухоречевую реабилитацию детей с нарушением слуха, строительство реабилитационных центров, а также на обеспечение выплаты пенсий и пособий.
Как напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в настоящее время за счет республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2025 году на эти цели было направлено 5 трлн 858 млрд тенге для 4,6 млн получателей.
В ведомстве подчеркнули, что все обязательства по социальным выплатам выполняются своевременно и в полном объеме.
