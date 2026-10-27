122 млрд теңге на мусор

В Казахстане на сортировку и переработку отходов направили 122,6 млрд теңге из средств утильсбора. Деньги получили 34 проекта, но пока заработали 15. Что уже построили, сколько мусора смогут перерабатывать предприятия и в каких регионах идут работы, сообщает BAQ.KZ.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, всего Инвестиционный штаб одобрил 67 проектов на 440 млрд теңге. Финансирование получили 34 из них, остальные пока находятся на разных стадиях рассмотрения, согласования и подготовки к выделению средств.

Что уже работает

Из 34 профинансированных проектов в эксплуатацию ввели 15. За этими цифрами стоят новые сортировочные линии, перерабатывающие производства и техника для работы с отходами.

На сегодняшний день результаты следующие.

Приобретена 131 единица специализированной техники.

Запущены сортировочные линии общей мощностью 290 тысяч тонн отходов в год.

Введены в эксплуатацию перерабатывающие производства, рассчитанные на 19,3 тысячи тонн в год.

При этом заявленные мощности всех профинансированных проектов значительно выше.

Что планируют построить на 122,6 млрд теңге

Из 34 проектов шесть предусматривают создание комплексов для сортировки твердых бытовых отходов. Их совокупная мощность должна составить 650 тысяч тонн в год.

Еще 18 проектов связаны непосредственно с переработкой мусора. После реализации они будут рассчитаны на 435 тысяч тонн отходов ежегодно.

Оставшиеся десять проектов предусматривают закупку 177 единиц специализированной техники. Из этого количества 131 единица уже приобретена.

Получается, что запущенные сортировочные линии пока рассчитаны на 290 тысяч тонн из запланированных 650 тысяч, а введенные перерабатывающие мощности составляют 19,3 тысячи тонн из 435 тысяч тонн в год.

При этом речь идет о производственных мощностях, а не о фактическом количестве переработанного мусора. Сколько отходов уже прошло через новые предприятия, в сообщении министерства не уточняется.

Где появятся новые предприятия

Наибольшие суммы направлены на проекты в Алматы, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях.

Работы ведутся и в других регионах, среди которых Атырауская, Акмолинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области, область Абай, Астана и Шымкент.

Финансирование охватывает разные направления. В одних регионах создают мощности для переработки макулатуры и ПЭТ-бутылок, в других занимаются переработкой автомобильных шин и иных отходов. Часть средств идет на модернизацию действующих предприятий и обновление специализированной техники.

Откуда взяли деньги

122,6 млрд теңге выделены из средств утилизационного платежа. Их распределением на проекты по обращению с отходами занимается АО «Жасыл даму» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

Направление этих средств регулируется Экологическим кодексом Казахстана.

Предполагается, что новые предприятия позволят перерабатывать больше отходов, получать вторичное сырье и сокращать объем мусора, который отправляется на полигоны.

Пока же из 67 одобренных проектов финансирование получили 34, а в эксплуатацию введены 15. Сроки запуска остальных объектов и объемы фактической переработки отходов в опубликованных данных не приводятся.