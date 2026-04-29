  • На пересечении Сыганак и Айтеке би временно ограничат движение в Астане

На пересечении Сыганак и Айтеке би временно ограничат движение в Астане

В Астане с 29 апреля по 13 мая частично перекроют движение на одном из загруженных перекрёстков из-за установки светофора.

Сегодня 2026, 13:47
BAQ.KZ Сегодня 2026, 13:47
Сегодня 2026, 13:47
Фото: BAQ.KZ

В Астана временно ограничат движение на пересечении улиц Сыганак и Айтеке би.

По данным акимата, ограничения будут действовать с 29 апреля по 13 мая. Причиной стало обустройство нового светофорного объекта на данном участке.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности на месте будут установлены временные дорожные знаки и указатели, которые помогут ориентироваться в условиях ограничений.

