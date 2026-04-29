На пересечении Сыганак и Айтеке би временно ограничат движение в Астане

В Астана временно ограничат движение на пересечении улиц Сыганак и Айтеке би.

По данным акимата, ограничения будут действовать с 29 апреля по 13 мая. Причиной стало обустройство нового светофорного объекта на данном участке.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности на месте будут установлены временные дорожные знаки и указатели, которые помогут ориентироваться в условиях ограничений.