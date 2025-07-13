На пике Букреева в горах Алматы эвакуировали ребёнка
Спасатели эвакуировали восьмилетнего ребёнка с признаками горной болезни с высоты 3000 метров.
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Ночью спасателям поступила информация о группе туристов, среди которых было трое детей, совершавших восхождение на пик Букреева. Из-за ухудшения состояния одного из детей потребовалась эвакуация, передает BAQ.KZ.
По информации МЧС РК, при подъёме на вершину восьмилетнему мальчику стало плохо, у него появились признаки горной болезни: учащённое сердцебиение, головокружение и общая слабость. С одним из взрослых он сбросил высоту, состояние улучшилось.
Для проведения поисково-спасательной операции оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК незамедлительно отправилась в путь. Преодолев труднодоступный участок Бутаковского ущелья, спасатели продолжили подъём в горной местности пешим порядком, направляясь к координатам, переданным ранее.
"Туристы были обнаружены на маршруте, ребенок находился в состоянии сна, его общее состояние оценивалось как удовлетворительное. Спасатели начали спуск в сопровождении одного из взрослых участников группы", - говорится в сообщении.
Эвакуация прошла успешно — ребёнок благополучно доставлен к подножию гор.
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