Ночью спасателям поступила информация о группе туристов, среди которых было трое детей, совершавших восхождение на пик Букреева. Из-за ухудшения состояния одного из детей потребовалась эвакуация, передает BAQ.KZ.

По информации МЧС РК, при подъёме на вершину восьмилетнему мальчику стало плохо, у него появились признаки горной болезни: учащённое сердцебиение, головокружение и общая слабость. С одним из взрослых он сбросил высоту, состояние улучшилось.

Для проведения поисково-спасательной операции оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК незамедлительно отправилась в путь. Преодолев труднодоступный участок Бутаковского ущелья, спасатели продолжили подъём в горной местности пешим порядком, направляясь к координатам, переданным ранее.

"Туристы были обнаружены на маршруте, ребенок находился в состоянии сна, его общее состояние оценивалось как удовлетворительное. Спасатели начали спуск в сопровождении одного из взрослых участников группы", - говорится в сообщении.

Эвакуация прошла успешно — ребёнок благополучно доставлен к подножию гор.