На платных автомобильных дорогах Казахстана зафиксировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 15%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, положительная динамика связана с внедрением системы контроля средней скорости движения. В настоящее время она действует на восьми платных участках республиканских трасс общей протяжённостью около 2 тысяч километров. В Минтранспорта отмечают, что такой подход формирует более дисциплинированное поведение водителей и снижает риск аварий.

Параллельно на республиканских дорогах ведутся масштабные работы по повышению уровня безопасности. В рамках поручения Главы государства по среднему ремонту 10 тысяч километров трасс обновляется дорожное покрытие, устанавливается освещение, обустраиваются пешеходные переходы и монтируются новые дорожные знаки.

Отдельное внимание уделяется внедрению интеллектуальных систем управления движением. На направлениях Астана – Щучинск и Астана – Темиртау установлены знаки переменной информации, которые в режиме реального времени изменяют допустимую скорость в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки.

Кроме того, до 2030 года планируется расширить порядка 1,5 тысячи километров дорог до четырёх и более полос движения. Работы предусмотрены, в том числе, на направлениях Актобе – Кызылорда, Атырау – Доссор, а также на обходах городов Сарыагаш и Рудный.

В министерстве подчеркнули, что комплексный подход, сочетающий цифровые технологии, инженерные решения и развитие инфраструктуры, направлен на снижение аварийности и сохранение жизни участников дорожного движения.