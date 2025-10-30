На платных трассах Казахстана заработала автоматическая фиксация скорости
С 29 октября 2025 года национальная компания "ҚазАвтоЖол" начала передачу данных о нарушениях скоростного режима с платных участков автомобильных дорог в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП), передает BAQ.KZ.
Теперь информация о случаях превышения скорости, зафиксированных арками автоматического контроля, направляется напрямую в ПЦ ЕРАП. Это обеспечивает объективность и неотвратимость ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Участки, где ведётся фиксация:
Автодорога "Кокшетау – Петропавловск"
-
км 354 — арка "Драгомировка"
-
км 443,8 — арка "Астраханка"
-
км 473,126 — арка "Бесколь"
Автодорога "Алматы – Хоргос"
-
км 38,243 — арка "Балтабай"
-
км 204,648 — арка "Уйгур"
-
км 205,480 — арка "Панфилов"
Система фиксирует фактическую скорость движения и автоматически сравнивает её с установленным лимитом, после чего данные направляются в ПЦ ЕРАП для формирования административных материалов.
Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, особенно при проезде платных участков и пунктов автоматического контроля.
По словам специалистов, внедрение данной системы направлено на повышение безопасности дорожного движения, снижение числа аварий и создание прозрачного механизма контроля на республиканских трассах.
