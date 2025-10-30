С 29 октября 2025 года национальная компания "ҚазАвтоЖол" начала передачу данных о нарушениях скоростного режима с платных участков автомобильных дорог в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП), передает BAQ.KZ.

Теперь информация о случаях превышения скорости, зафиксированных арками автоматического контроля, направляется напрямую в ПЦ ЕРАП. Это обеспечивает объективность и неотвратимость ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Участки, где ведётся фиксация:

Автодорога "Кокшетау – Петропавловск"

км 354 — арка "Драгомировка"

км 443,8 — арка "Астраханка"

км 473,126 — арка "Бесколь"

Автодорога "Алматы – Хоргос"

км 38,243 — арка "Балтабай"

км 204,648 — арка "Уйгур"

км 205,480 — арка "Панфилов"

Система фиксирует фактическую скорость движения и автоматически сравнивает её с установленным лимитом, после чего данные направляются в ПЦ ЕРАП для формирования административных материалов.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, особенно при проезде платных участков и пунктов автоматического контроля.

По словам специалистов, внедрение данной системы направлено на повышение безопасности дорожного движения, снижение числа аварий и создание прозрачного механизма контроля на республиканских трассах.