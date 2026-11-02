На площадке партии «Әділет» обсудили развитие национальной культуры

В партии «Әділет» состоялось первое заседание Республиканского совета «Miras», посвящённое сохранению культурного наследия Казахстана и развитию национальных ценностей в рамках задач, обозначенных в Послании Президента.

В мероприятии приняли участие депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, представители творческой интеллигенции, государственных органов и региональных филиалов партии.

Открывая заседание, заместитель председателя партии Ержан Жилкибаев подчеркнул, что развитие страны должно сопровождаться не только экономическими преобразованиями, но и укреплением духовных ценностей, поддержкой отечественной литературы и искусства, популяризацией казахского языка и культуры чтения.

Председатель Совета «Miras», депутат Курултая Жанарбек Ашимжанов отметил важность открытого диалога и выработки практических предложений по актуальным вопросам культуры. Для расширения этой работы планируется создать советы «Miras» при региональных филиалах партии и проводить выездные заседания.

Участники встречи представили ряд инициатив. В частности, предложено организовать виртуальные экскурсии по историческим местам Казахстана, расширить поддержку детского творчества, развивать сельские народные театры и провести социологическое исследование общественного сознания.

Особое внимание уделили сохранению национальной самобытности, развитию казахского языка, литературы, искусства и передаче традиционных ценностей молодому поколению. Член Қазақстан Халық Кеңесі Нурторе Жусип также выступил с предложением разработать единую систему национальных ценностей Казахстана.

Представители Министерства культуры и информации и профильных организаций ознакомили участников с реализуемыми инициативами, в том числе проектами «Креативный регион» и «Национальная школа ремесел».

По итогам заседания определены дальнейшие направления работы Совета «Miras»: сохранение историко-культурного наследия, поддержка отечественного искусства и литературы, развитие государственного языка и расширение участия регионов в культурной повестке страны.