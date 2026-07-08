На побережье озера Балхаш в Актогайском районе Карагандинской области ночью помощь понадобилась отдыхающим, чьи автомобили застряли на размокшем участке берега, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС, четыре легковых автомобиля, в которых находились 15 человек, в том числе восемь детей, не смогли самостоятельно выбраться из грязи.

Причиной стала непогода. После прошедших осадков песчаный участок побережья размыло, и автомобили увязли, лишившись возможности продолжить движение.

Прибывшие спасатели отбуксировали машины на безопасный участок дороги.

В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.