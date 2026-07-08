На побережье Балхаша четыре автомобиля увязли в грязи
После дождя четыре автомобиля не смогли выбраться с размокшего участка побережья озера.
Сегодня 2026, 14:00
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Сегодня 2026, 14:00Сегодня 2026, 14:00
136Фото: кадр из видео МЧС
На побережье озера Балхаш в Актогайском районе Карагандинской области ночью помощь понадобилась отдыхающим, чьи автомобили застряли на размокшем участке берега, передает BAQ.KZ.
По данным МЧС, четыре легковых автомобиля, в которых находились 15 человек, в том числе восемь детей, не смогли самостоятельно выбраться из грязи.
Причиной стала непогода. После прошедших осадков песчаный участок побережья размыло, и автомобили увязли, лишившись возможности продолжить движение.
Прибывшие спасатели отбуксировали машины на безопасный участок дороги.
В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.
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